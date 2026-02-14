Ομάδες

Ολυμπιακός: Ο Νιλικίνα αντί του Τζόσεφ στο… ελληνικό ρόστερ – Διαθέσιμος για το Final 8 στο Κύπελλο
INTIME SPORTS
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 12:54
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία του αλλαγή για την κανονική περίοδο της Greek Basketball League, δηλώνοντας τον Φρανκ Νιλικίνα αντί του Κόρι Τζόσεφ. Ο Γάλλος γκαρντ θα είναι διαθέσιμος για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε την οριστική του απόφαση μετά τον τραυματισμό του Τζόσεφ, επαναφέροντας τον Νιλικίνα στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους για τη regular season της GBL και θα έχουν ακόμα μία πριν από την έναρξη των ελληνικών playoffs και μία ακόμη πριν από τους τελικούς. Ο Νιλικίνα θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή για το Final Eight του Κυπέλλου.

Με τα νέα δεδομένα, η οκτάδα των ξένων αποτελείται από:

  1. Φρανκ Νιλικίνα
  2. Μόντε Μόρις
  3. Εβάν Φουρνιέ
  4. Τάισον Ουόρντ
  5. Άλεκ Πίτερς
  6. Νίκολα Μιλουτίνοφ
  7. Ταϊρίκ Τζόουνς
  8. Ντόντα Χολ

Στην πράξη, βέβαια, το ρόστερ του Ολυμπιακού διαθέτει περισσότερους ξένους, καθώς το σκάνδαλο με την ελληνοποίηση του Τόμας Ουόκαπ συνεχίζει να επηρεάζει τις ισορροπίες στις εγχώριες διοργανώσεις.



