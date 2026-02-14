Παπαδάκης: «Να βγάλουμε ενέργεια και να τα δώσουμε όλα με τον Προμηθέα»

Onsports Team

Με τον Προμηθέα θα αναμετρηθεί το Σάββατο (14/2, 16:00, ERTSPORTS 3) το Περιστέρι Betsson στο «Δ. Τόφαλος» για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλουν να αξιοποιήσουν την πολύ καλή ψυχολογία που έδωσε η νίκη επί της Πετκίμ και η πρωτιά στον όμιλο στην φάση των «16» του FIBA Europe Cup.

«Αντιμετωπίζουμε τον Προμηθέα σ’ ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για εμάς. Ο αντίπαλος παρόλο που αυτή τη στιγμή έχει μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων παραμένει μια πολύ καλή ομάδα που έχει κερδίσει στην έδρα μας» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τους Πατρινούς.

Και συμπλήρωσε: «Από την πλευρά μας πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Σίγουρα είχαμε μια απαιτητική εβδομάδα, αλλά πρέπει να τα δώσουμε όλα, να βγάλουμε ενέργεια ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή μας και θεωρώ πως έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πάρουμε μια σημαντική νίκη που θα μας δώσει στη βαθμολογία ένα πλεονέκτημα».