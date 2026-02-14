Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στίβος: Παγκόσμιο ρεκόρ από τον ΜακΡέϊ στα 400μ. κλειστού στίβου
AP Photo/Louise Delmotte
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 15:59
ΣΠΟΡ

Στίβος: Παγκόσμιο ρεκόρ από τον ΜακΡέϊ στα 400μ. κλειστού στίβου

Ο Αμερικανός δρομέας, Καλέμπ ΜακΡέι σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα κλειστού στίβου, καθώς στο μίτινγκ «Tyson Invitational», που δεξήχθη στο Αρκάνσας, κάλυψε την απόσταση σε 44 δευτερόλεπτα και 52 εκατοστά.

Ο 25χρονος ΜακΡέϊ, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην σκυταλοδρομία 4x400μ. στο περυσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο συμπατριώτης του, Κέρον Κλέμεντ (σ.σ. 44.57 στο Fayetteville το 2005).

Σημειώνεται πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, είχε προηγουμένως απορρίψει, για τεχνικούς λόγους, τον ταχύτερο χρόνο του Καναδού, Κρίστοφερ Μοράλες Ουίλιαμς, ο οποίος επικράτησε στον πανεπιστημιακό αγώνα στο Fayetteville το 2024 με επίδοση 44.49, όπως και το 44.52 του Αμερικανού, Μάικλ Νόρμαν στο College Station του Τέξας το 2018.

«Οι Μάικλ Νόρμαν (44.52) και Κρίστοφερ Μοράλες Ουίλιαμς (44.49) έχουν σημειώσει ταχύτερους χρόνους, αλλά κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να επικυρωθεί», αναφέρεται στην σημερινή (14/2) ανακοίνωση της World Athletics στην ιστοσελίδα της.

Υπενθυμίζεται, ότι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα ανοιχτού στίβου ανήκει στον Νοτιοαφρικανό, Γουέϊντ Φαν Νίεκερκ, ο οποίος έτρεξε την απόσταση σε 43.03 δευτερόλεπτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
GBL: Εύκολα στο Ιβανόφειο ο Ολυμπιακός, «διπλό» για Περιστέρι στην Πάτρα
23 λεπτά πριν GBL: Εύκολα στο Ιβανόφειο ο Ολυμπιακός, «διπλό» για Περιστέρι στην Πάτρα
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. κλειστού στίβου ο Καλέμπ ΜακΡέι
38 λεπτά πριν Παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. κλειστού στίβου ο Καλέμπ ΜακΡέι
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Βήμα ανόδου για τον Ηρακλή
1 ώρα πριν Super League 2: Βήμα ανόδου για τον Ηρακλή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ο Τούντορ ανέλαβε την Τότεναμ
1 ώρα πριν Premier League: Ο Τούντορ ανέλαβε την Τότεναμ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved