ΑΕΛ: Απέκτησε τον Λάζαρ Ρόσιτς μέχρι το τέλος της σεζόν

Onsports Team

Η ομάδα της Λάρισας ανακοίνωσε την ενίσχυσή της με τον 32χρονο αμυντικό που θα φορά τα «βυσσινί» για τους επόμενους μήνες.

Ενίσχυση από την αγορά των ελεύθερων για την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Σέρβου στόπερ, Λάζαρ Ρόσιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του Λάζαρ Ρόσιτς. Ο 32χρονος Σέρβος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ρόσιτς γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1993, έχει ύψος 1,90 και ξεκίνησε την καριέρα το 2011 από την Ρατντίτσκι Κραγκούγεβατς(57 συμμετοχές, 3 γκολ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ρατντίτσκι Νις(11 συμμετοχές, 1 γκολ) και την Βοϊβοντίνα(27 συμμετοχές, 3 γκολ), ενώ το 2016 πήγε στην Μπράγκα(48 συμμετοχές, 2 γκολ). Στην Πορτογαλία έπαιξε επίσης στη Νασιονάλ(14 συμμετοχές) και τη Μορεϊρένσε(87 συμμετοχές, 3 γκολ). Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Κχορ Φακάν(29 συμμετοχές) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επέστρεψε το 2023 στη Βοϊβοντίνα(18 συμμετοχές) και την επόμενη χρονιά πήγε στην Κίνα και την Τσανγκτσούν Γιατάι(47 συμμετοχές, 2 γκολ) που ήταν η τελευταία του ομάδα.

Ο Λάζαρ Ρόσιτς στην καριέρα του έχει 330 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 14 γκολ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Λάζαρ Ρόσιτς στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».