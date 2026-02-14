Ομάδες

Premier League: Ο Τούντορ ανέλαβε την Τότεναμ
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 17:25
Premier League: Ο Τούντορ ανέλαβε την Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ ανέλαβε προσωρινός προπονητής της Τότεναμ, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κροάτη τεχνικού, τρεις ημέρες μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ και μετά από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα των «Spurs».

«Καταλαβαίνω την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι σαφής. Να φέρουμε μεγαλύτερη συνέπεια στις εμφανίσεις μας και να ανταγωνιζόμαστε με πεποίθηση σε κάθε αγώνα», δήλωσε ο Κροάτης τεχνικός, αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας.



