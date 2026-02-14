Ομάδες

Eurokinissi Sports
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:52
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα στο «Λ. Κατσώνης»

Με τον Αντρέ Λουίζ στο αρχικό σχήμα παρατάσσεται ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στις 19:30 στη Λιβαδειά τους Βοιωτούς για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γίνεται γνωστή λίγο πριν τη σέντρα.

Ο Βάσκος τεχνικός τοποθετεί τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Ροντινέι, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Έσε και Μουζακίτης, ενώ ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Ελ Κααμπί. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.



