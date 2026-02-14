Το CAS απέρριψε την έφεση του Χεράσκεβιτς

Onsports Team

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) απέρριψε την Παρασκευή (13/2) την έφεση του Ουκρανού, Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς, ο οποίος ως εκ τούτου παραμένει αποκλεισμένος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, επειδή ήθελε να φορέσει κράνος προς τιμήν των συμπατριωτών του αθλητών, οι οποίοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην χώρα του.

«Το ad hoc τμήμα του CAS απέρριψε το αίτημα και έκρινε ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι εγγυημένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά όχι στον χώρο των αγώνων, κάτι που αποτελεί ιερή αρχή», δήλωσε στον Τύπο ο Ματιέ Ριμπ, γενικός γραμματέας του Δικαστηρίου. Η Άνετ Ρόμπαχ, η Γερμανίδα διαιτήτρια που διορίστηκε από το CAS για να αποφανθεί επί της διαφοράς, «δήλωσε ότι εκτιμά πλήρως την επέτειο μνήμης του κ. Χεράσκεβιτς και την επιθυμία του να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την θλίψη και την καταστροφή που υπέστη ο ουκρανικός λαός, καθώς και οι Ουκρανοί αθλητές, ως αποτέλεσμα του πολέμου».

Ωστόσο, συνέχισε το CAS, «δεσμεύεται από τις οδηγίες της ΔΟΕ σχετικά με την έκφραση των αθλητών». Ο Ολυμπιακός Χάρτης ορίζει ότι οι συμμετέχοντες στους Αγώνες είναι ελεύθεροι να μιλούν σε συνεντεύξεις Τύπου ή στην μεικτή ζώνη, αλλά πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε «πολιτική προπαγάνδα» στον αγωνιστικό χώρο ή στο βάθρο.

«Ο μοναδικός διαιτητής θεωρεί ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές επιτυγχάνουν μια λογική ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος των αθλητών να εκφράζουν τις απόψεις τους και του συμφέροντός τους να λαμβάνουν αμέριστη προσοχή για την αθλητική τους απόδοση στον αγωνιστικό χώρο», συνέχισε το δικαστήριο.

Σημείωσε, ειδικότερα, «τις άλλες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στους αθλητές» για να επιστήσουν την προσοχή στα ζητήματα της επιλογής τους, «ή, στην περίπτωση του κ. Χεράσκεβιτς, φορώντας κράνος κατά την διάρκεια των τεσσάρων προπονήσεων», όπως επιτρέπεται από την ΔΟΕ.

«Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η εστίαση των Ολυμπιακών Αγώνων στην απόδοση και στον αθλητισμό, ένα κοινό συμφέρον για όλους τους αθλητές», τόνισε ο διαιτητής.

Ο 27χρονος αθλητής, ο οποίος κατέθεσε για δυόμισι ώρες την Παρασκευή στο Μιλάνο, ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο του αθλητικού κόσμου να ανατρέψει την απόφαση αποκλεισμού του, την οποία θεώρησε «δυσανάλογη, μη βασισμένη σε τεχνική ή παράβαση ασφαλείας» και η οποία «του προκαλεί ανεπανόρθωτη αθλητική βλάβη», εξήγησε το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) το βράδυ της Πέμπτης (12/2).

Αφού προσπάθησε να πείσει τον Χεράσκεβιτς να αποτίσει φόρο τιμής στους συμπατριώτες του φορώντας ένα απλό μαύρο περιβραχιόνιο, η ΔΟΕ και η Διεθνής Ομοσπονδία μπομπσλέι και σκέλετον τον απέκλεισαν το πρωί της Πέμπτης.

Μόλις εκδόθηκε η απόφαση του CAS, ο Χεράσκεβιτς ταξίδεψε στο Μόναχο όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρισκόταν στην Βαυαρία για μια Διάσκεψη Ασφαλείας. Ο πρωταθλητής του σκέλετον, τού παρουσίασε το συγκεκριμένο κράνος, παρουσία πλήθους φωτογράφων.