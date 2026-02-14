Ομάδες

LIVE CHAT Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη αναμέτρηση για τη Super League
Eurokinissi Sports
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 19:19
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Ολυμπιακός

LIVE CHAT Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη αναμέτρηση για τη Super League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το Live Chat του Onsports την αναμέτρηση Λεβαδειακός - Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Super League.

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, εκεί όπου η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν αντίδραση από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχονται από δύο σερί ήττες από τον ΟΦΗ, μία στο πρωτάθλημα στο Ηράκλειο και την πιο οδυνηρή στο γήπεδο της Λιβαδειάς, το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) για το Κύπελλο, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός του πρώτου τελικού στην ιστορία του συλλόγου.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρούν δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» και την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «αιώνιο» ντέρμπι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να πέσουν από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Λεβαδειακός - Ολυμπιακός από το Live Chat του Onsports:


