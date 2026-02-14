Ολυμπιακός: Με αλλαγές στη Λιβαδειά – Υποψήφιοι για βασικοί Αντρέ Λουίς και Μπρούνο

INTIME SPORTS

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων», ετοιμάζει αλλαγές στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, όπου υποψήφιοι για να πάρουν φανέλα βασικού είναι οι Αντρέ Λουίς και Μπρούνο.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε αφήσει εκτός αποστολής τους δύο ποδοσφαιριστές στο προηγούμενο ματς, αποτελώντας τα «θύματα» του περιορισμού με τους πέντε ξένους.

Αυτή τη φορά, αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Λιβαδειάς, συγκεντρώνοντας σοβαρές πιθανότητες για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα.

Η τιμωρία του Ποντένσε ανοίγει χώρο στα άκρα της επίθεσης, με τον Αντρέ Λουίς να προβάλλει ως βασικός υποψήφιος για το ένα «φτερό». Στην άμυνα, ο Μπρούνο αναμένεται, εκτός απροόπτου, να καλύψει το αριστερό άκρο, καθώς ο Ορτέγκα έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης. Ο Νιγηριανός είναι η μοναδική «καθαρόαιμη» αριστεροπόδαρη λύση στα πλάγια της άμυνας.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ εξετάζει και περαιτέρω αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό κι αφορούν στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέτσος ενδέχεται να προφυλαχθεί ώστε να πάρει ανάσες ενόψει της συνέχειας και κυρίως της αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Καλογερόπουλος συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού.