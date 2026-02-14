Περιστέρι: Σπουδαία συμφωνία για την ονοματοδοσία της ομάδας πόλο!

Onsports Team

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Γ.Σ. Περιστερίου, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία για την ονοματοδοσία της ομάδας πόλο.

Η σχετική ανακοίνωση του Γ.Σ. Περιστερίου:

«Ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου ανακοινώνει τη συνεργασία ονοματοδοσίας της ομάδας υδατοσφαίρισης με το MEDITERRANEAN COLLEGE, έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με ηγετικό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης, που επενδύει διαχρονικά στη γνώση, την εξέλιξη και τη νέα γενιά.

Εκπαίδευση και Αθλητισμός ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα κοινό ταξίδι εξέλιξης, στόχων και νέων οριζόντων για τους αθλητές και τη νέα γενιά του Γ.Σ. Περιστερίου MEDITERRANEAN COLLEGE.

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία αλλά μια ουσιαστική στρατηγική συμμαχία, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης και ενίσχυσης του συλλόγου. Αναδεικνύει τη δυναμική διασύνδεση αθλητισμού και εκπαίδευσης, με κοινό όραμα την ανάπτυξη των νέων αθλητών, τη στήριξη των ακαδημιών και τη δημιουργία ισχυρών βάσεων για το μέλλον του Γ.Σ. Περιστερίου σε αγωνιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η ομάδα υδατοσφαίρισης του Γ.Σ. Περιστερίου MEDITERRANEAN COLLEGE προχωρά σε μια νέα εποχή, με ξεκάθαρο όραμα, ισχυρά θεμέλια και μια συνεργασία που ενισχύει ουσιαστικά το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Ευχαριστούμε θερμά το MEDITERRANEAN COLLEGE για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στην οικογένεια του Γ.Σ. Περιστερίου.

Λίγα λόγια για το MEDITERRANEAN COLLEGE

Το MEDITERRANEAN COLLEGE, το πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο πανεπιστημιακό κολλέγιο της χώρας με συνεχή λειτουργία από το 1977, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με διεθνή προσανατολισμό και ισχυρές ακαδημαϊκές συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με έμφαση στην καινοτομία, την ποιότητα σπουδών και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική αγορά εργασίας, διαμορφώνει ένα δυναμικό περιβάλλον εξέλιξης για τη νέα γενιά. Η φιλοσοφία του, που συνδυάζει γνώση, αξίες και σύγχρονες δεξιότητες, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμα του Γ.Σ. Περιστερίου για ανάπτυξη, πρόοδο και δημιουργία ισχυρών προοπτικών για τους αθλητές και τους νέους ανθρώπους.

www.medcollege.edu.gr

