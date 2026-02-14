Euroleague: «Στον... αέρα ο Ιτούδης, παίκτες της Χάποελ ζητούν την απομάκρυνσή του»

Onsports Team

Το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, όπως αναφέρουν στο Ισραήλ και το meeting που έχει προγραμματιστεί το απόγευμα του Σαββάτου (14/02) θεωρείται κομβικό.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ διανύει περίοδο έντονης αγωνιστικής κρίσης, μετρώντας πέντε διαδοχικές ήττες στην EuroLeague.

Από την κορυφή της βαθμολογίας έχει υποχωρήσει στην 6η θέση, με ρεκόρ 16-11, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στο εσωτερικό του συλλόγου.

Παρά τη δημόσια στήριξη που παρείχε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Όφερ Γιανάι, το Διοικητικό Συμβούλιο φέρεται να εμφανίζεται «διχασμένο» σχετικά με την παραμονή ή μη του Έλληνα τεχνικού.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ, αφορά τη σχέση του Ιτούδη με τα αποδυτήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Έλληνας προπονητής έχει χάσει την εμπιστοσύνη σημαντικής μερίδας παικτών, οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαν δει το φως της δημοσιότητας αναφορές για εντάσεις με τον Βασίλιε Μίσιτς, ωστόσο φαίνεται πως το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η άποψη των παικτών έχει ήδη μεταφερθεί στη διοίκηση, η οποία καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν. Το προγραμματισμένο meeting του Σαββάτου ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον του Ιτούδη στον πάγκο της Χάποελ.