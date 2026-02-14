Μυθικό πανό φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε σε λίγο»

Onsports Team

Οι φίλαθλοι του «γηραιού» βρήκαν ξεχωριστό τρόπο για να δείξουν πως θα καθυστερήσουν λίγο να βρεθούν στις εξέδρες του «Ιβανώφειου».

Ο Ηρακλής είχε δύο αγώνες την ίδια ώρα. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Για κάποια λεπτά, οι αναμετρήσεις «συγκρούστηκαν» και έτσι οι οπαδοί έπρεπε να διαλέξουν που θα βρεθούν. Στο «Καυτανζόγλειο» για το Ηρακλής-Αστέρας Τρίπολης Β’ ή στο «Ιβανώφειο» για το Ηρακλής-Ολυμπιακός.

Η λύση δόθηκε με ένα ξεχωριστό πανό. Το οποίο αναρτήθηκε στο κλειστό του «γηραιού» πριν το ματς με τους «ερυθρόλευκους» για την GBL. Στο πέταλο αναρτήθηκε και έγραφε:

«Ερχόμαστε σε λίγο 2310 (σ.σ. ο κωδικός της Θεσσαλονίκης) 1908 10 (σ.σ. το έτος ίδρυσης του Ηρακλή και η θύρα των οργανωμένων)».

Δίχως άλλο ξεχωριστός και χιουμοριστικός τρόπος για να δηλώσουν οι οπαδοί τον λόγο καθυστέρησής τους.