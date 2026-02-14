ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα (15/2, 19:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αφήνει στην άκρη την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και επικεντρώνεται αποκλειστικά στο μεγάλο ντέρμπι με την Ένωση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Πέλκας αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρώτο ημίχρονο, προκαλώντας επιπλέον «πονοκέφαλο» στο τεχνικό επιτελείο. Παράλληλα, εκτός παραμένουν και οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς, περιορίζοντας τις διαθέσιμες λύσεις για τον ρόλο του οργανωτή.

Πρώτη επιλογή αποτελεί η μετατόπιση του Τάισον στον άξονα, πίσω από τον επιθετικό, ρόλος που είχε αναλάβει και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τον Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης και έναν εκ των Ζαφείρη ή Καμαρά στη θέση «10», με τον τελευταίο να έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε αυτόν τον ρόλο στο παρελθόν.

Το τρίτο και λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο αφορά σχήμα με δύο επιθετικούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παραταχθεί με δίδυμο Γιακουμάκης – Μύθου ή Γιακουμάκης – Γερεμέγεφ, προσθέτοντας έτσι μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα της ΑΕΚ.