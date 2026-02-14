Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
INTIME SPORTS
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 13:45
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα (15/2, 19:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αφήνει στην άκρη την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και επικεντρώνεται αποκλειστικά στο μεγάλο ντέρμπι με την Ένωση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Πέλκας αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρώτο ημίχρονο, προκαλώντας επιπλέον «πονοκέφαλο» στο τεχνικό επιτελείο. Παράλληλα, εκτός παραμένουν και οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς, περιορίζοντας τις διαθέσιμες λύσεις για τον ρόλο του οργανωτή.

Πρώτη επιλογή αποτελεί η μετατόπιση του Τάισον στον άξονα, πίσω από τον επιθετικό, ρόλος που είχε αναλάβει και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τον Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης και έναν εκ των Ζαφείρη ή Καμαρά στη θέση «10», με τον τελευταίο να έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε αυτόν τον ρόλο στο παρελθόν.

Το τρίτο και λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο αφορά σχήμα με δύο επιθετικούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παραταχθεί με δίδυμο Γιακουμάκης – Μύθου ή Γιακουμάκης – Γερεμέγεφ, προσθέτοντας έτσι μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα της ΑΕΚ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: «Στον... αέρα ο Ιτούδης, παίκτες της Χάποελ ζητούν την απομάκρυνσή του»
23 λεπτά πριν Euroleague: «Στον... αέρα ο Ιτούδης, παίκτες της Χάποελ ζητούν την απομάκρυνσή του»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στην τετράδα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στην τετράδα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Ο Νιλικίνα αντί του Τζόσεφ στο… ελληνικό ρόστερ – Διαθέσιμος για το Final 8 στο Κύπελλο
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Ο Νιλικίνα αντί του Τζόσεφ στο… ελληνικό ρόστερ – Διαθέσιμος για το Final 8 στο Κύπελλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved