Super League: Στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός, με Βόλο ο Άρης - Ντέρμπι παραμονής στο Αγρίνιο

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Βόλος τον Άρη και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα AKTOR.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον «κρύβει» η «μάχη» στο «Λάμπρος Κατρώνης», εκεί όπου η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν αντίδραση από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχονται από δύο σερί ήττες από τον ΟΦΗ, μία στο πρωτάθλημα στο Ηράκλειο και την πιο οδυνηρή στο γήπεδο της Λιβαδειάς, το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) για το Κύπελλο, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός του πρώτου τελικού στην ιστορία του συλλόγου.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρούν δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» και την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «αιώνιο» ντέρμπι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να πέσουν από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με τον Κώστα Μπράτσο ξανά στο τιμόνι, ο Βόλος αναζητά επανεκκίνηση στην πιο κρίσιμη καμπή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι πέντε σερί ήττες, τελευταία το 2-0 από τον Αστέρα στην Αρκαδία, έφεραν το τέλος της συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο, με την παρουσία στην οκτάδα να απειλείται πλέον άμεσα. Την ίδια στιγμή, ο Άρης έχει προσπεράσει και καραδοκεί για να διευρύνει τη διαφορά.

Οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ έμειναν στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», δείχνοντας αμυντική συνέπεια αλλά και εμφανές πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Η βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι αποτελεί ζητούμενο, καθώς το πρόγραμμα δεν επιτρέπει νέες απώλειες.

Στο Αγρίνιο, η αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Αστέρα αποκτά χαρακτήρα «εξάποντου». Το εμφατικό 4-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα και το 2-0 των Αρκάδων επί του Βόλου ήταν οι πρώτες νίκες τους μέσα στο 2026, δίνοντας ψυχολογία και ώθηση. Ωστόσο, αμφότεροι παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και γνωρίζουν πως το «τρίποντο» δεν είναι απλώς ζητούμενο, αλλά ανάγκη, ώστε να αποφύγουν μπλεξίματα στην τελική ευθεία.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR (Cosmote Sport 2HD)

19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (Novasports Prime)

20:00 Βόλος - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Novasports Prime)

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

1. ΑΕΚ 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45 -19 αγ.

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 32 -19 αγ.

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24 -19 αγ.

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 -19 αγ.

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας AKTOR 16

14. Πανσερραϊκός 8

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

19:00 Άρης - Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός