Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα

Ο Κέντρικ Ναν μοιάζει… βιονικός, μιας και στα τρία χρόνια που φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος έχει απουσιάσει μόλις τρεις φορές συνολικά και ο κοινός παρονομαστής είναι πως ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και στις τρεις απουσίες του.

Η Μπάγερν Μονάχου το τελευταίο διάστημα είναι σε ανοδική αγωνιστική πορεία και πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό μετρούσε δύο νίκες στις τρεις τελευταίες της αναμετρήσεις. Αυτό το ήξεραν στον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που έκρυβε η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ένας βαθμός δυσκολίας που έγινε ακόμα μεγαλύτερος από τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν πληροφορήθηκε πως ο Κέντρικ Ναν δε θα είναι στη διάθεσή του λόγω τραυματισμού.

Στα χρόνια που βρίσκεται ο Αμερικανός στον Παναθηναϊκό αυτό ήταν μόλις το τρίτο παιχνίδι που χάνει ο παίκτης του «τριφυλλιού» (όχι από απόφαση προπονητή). Ο Ναν κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί… βιονικός, μιας και μιλάμε ουσιαστικά για μία απουσία ανά… σεζόν.

Βέβαια, το αρνητικό για τον Παναθηναϊκό στις απουσίες του Ναν είναι ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ο οποίος δεν… τιμά την ομάδα. Και στα τρία παιχνίδια που ο Αμερικανός δεν αγωνίστηκε, ο Παναθηναϊκός έχασε.

Οι απουσίες του Ναν

Το πρώτο παιχνίδι, στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό, που έχασε ο Κέντρικ Ναν ήταν τη σεζόν 2023/2024 κόντρα στην Εφές. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2024 ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη για το μεγάλο παιχνίδι αλλά ηττήθηκε κατά κράτος, αφού επέστρεψε στην Αθήνα με το βαρύ 93-67, εμφανώς επηρεασμένος από την απουσία του Αμερικανού παίκτη. Ο λόγος της απουσίας του Κέντρικ Ναν ήταν η τιμωρία που του είχε επιβληθεί από τη διοργανώτρια Αρχή για τις διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές στον αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι που είχε προηγηθεί.

Η δεύτερη φορά που ο Ναν μπήκε στο απουσιολόγιο του προπονητή του ήταν τη φετινή σεζόν, 2025/2026 και συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου του 2025. Ο Ολυμπιακός φιλοξενούσε τον «αιώνιο» αντίπαλό του στο ΣΕΦ για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoixman GBL με τον Ναν να μένει εκτός λόγω τραυματισμού. Η εικόνα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν ήταν σαφώς καλύτερη από εκείνο το ματς με την Εφές στην Πόλη, αλλά και πάλι οι «πράσινοι» δεν γλίτωσαν το αρνητικό αποτέλεσμα γνωρίζοντας την ήττα με 90-86.

Η χθεσινή ήταν η τρίτη απουσία του Κέντρικ Ναν, με τον Παναθηναϊκό για τρία δεκάλεπτα να δείχνει ικανός να πάρει την νίκη έστω και χωρίς τον ηγέτη του. Στο τέλος όμως οι «πράσινοι» υπέστησαν μπλακ άουτ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, δέχθηκαν 27 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας μόλις 14 και είναι δεδομένο ότι η παρουσία του Κέντρικ Ναν θα μπορούσε να είχε αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Οι αριθμοί του Ναν τη φετινή σεζόν στη EuroLeague

Ο Αμερικανός τη φετινή σεζόν είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος σε αξιολόγηση με 18,2, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής με 29:53, πρώτος σε usage καθώς διαχειρίζεται το 28,4% των κατοχών όταν είναι στην πεντάδα, δεύτερος σε ασίστ με 3,6, ενώ είναι και πρώτος σε παραγωγή πόντων, καθώς σκοράρει ή δημιουργεί 27,5 πόντους ανά αγώνα.

Δείτε τα συνολικά στατιστικά του Κέντρικ Ναν στη φετινή EuroLeague