Οι «πληγές» του Μονάχου και η ανάγκη για άμεση ανασυγκρότηση

Ο Παναθηναϊκός χάνει παιχνίδια και ευκαιρίες μέσα από τα χέρια του, πληρώνοντας τα λάθη του και πλέον μπαίνει σε mode τελικών από πολύ νωρίς στη σεζόν για να μπορέσει να μπει και πάλι στον σωστό δρόμο.

Κακά τα ψέματα. Το χθεσινό παιχνίδι για μια ομάδα που ψάχνει να βρει ψυχολογία, που ψάχνει να βρει τόπο να σταθεί και πάλι στα πόδια της και έχει ως μεγάλο στόχο την παρουσία της στο Final-4 και την κατάκτηση του τίτλου είναι από τα… κυκλωμένα. Είναι από τα διπλά στο ξεκίνημα της σεζόν άπαντες θεωρούν ότι η ομάδα πρέπει να τα πάρει. Και όμως ο Παναθηναϊκός το έχασε.

Και το έχασε μέσα από τα χέρια του. Το έχασε παρουσιάζοντας και πάλι τις κακές του συνήθειες, πληρώνοντας και πάλι τα δικά του λάθη. Είτε αυτά προέρχονται από τον πάγκο, είτε αυτά προέρχονται μέσα από το παρκέ.

Το παιχνίδι σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ήταν κυκλωμένο για τον Παναθηναϊκό, σε πρακτικό επίπεδο όμως αποδείχτηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και μάλιστα μετά τον τραυματισμό και την απουσία των Κέντρικ Ναν και Νίκου Ρογκαβόπουλου (σε συνδυασμό με την απουσία του Ντίνου Μήτογλου) ο βαθμός δυσκολίας της αναμέτρησης μεγάλωσε ακόμα περισσότερο για τους «πράσινους».

Οι οποίοι όμως (για να τα λέμε όλα) για 30 λεπτά ήταν κυρίαρχοι, είχαν τον έλεγχο και έδειχναν απόλυτα προετοιμασμένοι πάνω στο πλάνο τους. Το λάθος σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν αναπροσάρμοσαν το πλάνο τους ανάλογα με τα δεδομένα του παιχνιδιού.

*Για 30 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος. Όχι κυριαρχικός. Είχε επιβάλλει τον ρυθμό του, είχε το προβάδισμα στο σκορ και είχε εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό τα ατού της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς. Τζέριαν Γκραντ και Τσέντι Όσμαν έκαναν ότι μπορούσαν για να καλύψουν το κενό του Κέντρικ Ναν αλλά όπως φάνηκε στο τέλος αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Ναν είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο impact στην ομάδα του «τριφυλλιού», προσφέρει στους «πράσινους» κοντά στους 30 πόντους ανά ματς, μέσα από «εκτέλεση» και από δημιουργία και ταυτοχρόνως δημιουργεί πολλά θέματα στην άμυνα των αντιπάλων. Η απουσία του «στοίχισε» στον Παναθηναϊκό, αλλά μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό θα έπρεπε να κερδίζει στο Μόναχο και χωρίς τον Ναν.

*Τι Τζέι Σορτς. Ο βραχύσωμος playmaker έχει δείξει ότι όταν ο Ναν δεν αγωνίζεται βγαίνει μπροστά. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο Σορτς αγωνίστηκε για περίπου ένα ημίχρονο, αλλά δεν είχε την μπάλα στα χέρια του. Τον ρόλο αυτό τον είχε ο Γκραντ, με τον Σορτς να περιορίζεται στις γωνίες, την άμυνα της Μπάγερν να του δίνει προκλητικά το τρίποντο και να «παίζει» με το μυαλό του. Οι Γερμανοί βγήκαν κερδισμένοι, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να μην μπαίνει ουσιαστικά ποτέ στο παιχνίδι.

*Η εξουδετέρωση του Ομπστ. Ο Παναθηναϊκός είχε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό πλάνο για την αντιμετώπισή του, με τον Γκραντ να κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω του και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» «χτυπούσε» συνεχώς πάνω στον αντίπαλό του στην επίθεση, ενώ στην άμυνα η ομαδική άμυνα των «πράσινων» λειτουργούσε εξαιρετικά. Στο τέλος όμως τα πράγματα άλλαξαν, μιας και το κλειστό rotation δε βοήθησε και παίκτες όπως ο Γκραντ έμειναν από… ανάσες. Ο Ομπστ μπήκε στην τέταρτη περίοδο με μόλις 7 πόντους και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους έχοντας ¾ δίποντα και ¾ τρίποντα.

*Ο παράγοντας «Χ». Και αν ο Παναθηναϊκός είχε προετοιμαστεί πολύ καλά για τον Αντρέας Ομπστ, δε συνέβη και με το ίδιο με τον Τζουστίνια Τζέσαπ. Ο Αμερικανός παίκτης της Μπάγερν έκανε το παιχνίδι της… ζωής του, τελειώνοντας το ματς με 16 πόντους έχοντας το απόλυτο. 2/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα, κάνοντας τη μεγαλύτερη ζημιά στο «τριφύλλι» χωρίς οι παίκτες του Αταμάν να μπορέσουν να τον σταματήσουν.

*Γκριγκόνις Vs Τολιόπουλος. Η παρουσία και η απουσία των δύο παικτών του Παναθηναϊκού καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό το μη «καθαρό» μυαλό που μοιάζει αρκετές φορές να υπάρχει στην ομάδα του «τριφυλλιού». Η επιλογή του Εργκίν Αταμάν χθες να εμπιστευτεί τον Μάριους Γκριγκόνις αποδείχθηκε λανθασμένη με τον Λιθουανό να δείχνει και πάλι ότι δεν έχει επιστρέψει στο επιθυμητό επίπεδο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε έναν τέτοιο αγώνα. Την ίδια ώρα (και με τις απουσίες Ναν και Ρογκαβόπουλου και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε μόλις 14 πόντους στο τελευταίο και πιο κρίσιμο δεκάλεπτο), ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν πήρε την ευκαιρία που οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα έπαιρνε σε ένα τέτοιο ματς.

Ο Παναθηναϊκός τώρα οφείλει να αφήσει πίσω του όλα όσα έγιναν χθες στο SAP Garden. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια πάρα πολύ δύσκολη, πιεστική και απαιτητική εβδομάδα, που θα γίνει ακόμα δυσκολότερη σε περίπτωση που ο Κέντρικ Ναν δε μπορέσει να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν σήμερα από το Μόναχο και αύριο αναχωρούν για τη Θεσσαλονίκη όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν τον… φορτσάτο ΠΑΟΚ στο κατάμεστο κλειστό της Πυλαίας. Επιστροφή την Κυριακή το βράδυ στην Αθήνα και προπόνηση τη Δευτέρα για τον αγώνα της Τρίτης με τη Μπασκόνια στο Telekom Center, ενώ την Τετάρτη το πρόγραμμα έχει αναχώρηση για το Τελ Αβίβ και το παιχνίδι με τη Μακάμπι.

Τρία ματς, τρεις τελικοί! Η δυσκολία μεγάλη, το κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο….