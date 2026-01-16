Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία εμπιστοσύνη σε όλους»
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 08:15
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία εμπιστοσύνη σε όλους»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω του Instagram για την ήττα από τη Μπάγερν στο Μόναχο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο μήνυμα που έστειλε προς όλους  τόνισε ότι το αποτέλεσμα κόντρα στην Μπάγερν ήταν μια κακή ήττα, εκφράζοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη του στην ομάδα, ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Time to shift mode», ανέφερε στο μήνυμά του ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού.

66c19215 c8ff 475a 8775 c8d2cec38956



Ροή ειδήσεων

NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο Γουεμπανιαμά είναι το μέλλον του ΝΒΑ, θα είναι εφιάλτης»
23 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο Γουεμπανιαμά είναι το μέλλον του ΝΒΑ, θα είναι εφιάλτης»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Ρώτησε για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ»
37 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Ρώτησε για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με Ζίνι η Ένωση στο ντέρμπι της Super League
52 λεπτά πριν ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με Ζίνι η Ένωση στο ντέρμπι της Super League
STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και Ρεάλ - Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και Ρεάλ - Μπαρτσελόνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved