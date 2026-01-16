Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει αμφίβολος για τη «διαβολοβδομάδα» ο Κέντρικ Ναν

Οnsports Team

Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στα ματς με Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Αμερικανό γκαρντ να μην έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στην ποδοκνημική.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει με την αγωνιστική του εικόνα, καθώς ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν με 85-78και βρίσκεται εκτός πρώτης εξάδας στη βαθμολογία.

Η απουσία του Κέντρικ Ναν αποδείχθηκε καθοριστική για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Αμερικανό σταρ να παραμένει αμφίβολος για τα παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας».

Ο περσινός MVP ταλαιπωρείται από κάκωση στην ποδοκνημική και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί ξανά μετά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στην οποία αναμένεται να μείνει και πάλι εκτός.

Στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε με τον Ναν, ωστόσο η συμμετοχή του στα κρίσιμα παιχνίδια με Μπασκόνια (20/1) στην Αθήνα και Μακάμπι (22/1) στο Τελ Αβίβ θα ξεκαθαρίσει μέχρι την Δευτέρα (19/1).