Ολυμπιακός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Μόρις – Το διάστημα που θα απουσιάσει

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Μόντε Μόρις γλίτωσε τα χειρότερα, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ενημερώνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/01) επιβεβαίωσαν επί της ουσίας την αρχική διάγνωση που έκανε λόγο για «βαρύ» διάστρεμμα.

Ο Μόρις γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς δεν υπάρχει οστικό οίδημα και έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοί στο πόδι του. Παρ’ όλα αυτά ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα τον στερηθεί για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα.