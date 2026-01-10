Ομάδες

Ολυμπιακός: Αγωνία για Μόρις, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το Σάββατο (10/01)
INTIME SPORTS
Οnsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 07:45
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Αγωνία για Μόρις, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το Σάββατο (10/01)

Ο Μόντε Μόρις θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το Σάββατο (10/01), για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και το διάστημα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει λόγο για διάστρεμμα. Ο παίκτης πήγε απευθείας στο νοσοκομείο κι έκανε μαγνητική, ενώ το πρωί του Σαββάτου (10/01) θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, ώστε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς.

Μόλις συμβεί αυτό θα μπορεί να γίνει κι εκτίμηση για τον χρόνο απουσίας του κι όπως είναι φυσικό στον Ολυμπιακό υπάρχει αγωνία για τα αποτελέσματα.



