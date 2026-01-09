Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες

Onsports Team

Αν και για ένα ημίχρονο το έκαναν ντέρμπι, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος κι έφτασαν στη νίκη με 96-80 – Κορυφαίος ο Βεζένκοφ, εξαιρετικοί Μιλουτίνοφ και Ουόρντ.

Στις 12 νίκες ανέβηκε ο Ολυμπιακός, επιστρέφοντας στην έδρα του και στις επικρατήσεις μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αντίπαλο που προσφερόταν για κάτι τέτοιο. Αν και δυσκολεύτηκαν για ένα ημίχρονο, τελικά έφτασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα με

Αυτό που επισκίασε κάπως το αποτέλεσμα, ήταν ο τραυματισμός του Μόρις. Ο Αμερικανός στην τελική ευθεία του αγώνα αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο 20λεπτο, με την Μπάγερν να παίρνει και διαφορά μέχρι 8 πόντους. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν την κατάσταση στο τέλος του πρώτου μέρους και σταθερά έφτασαν στη νίκη λόγω των λύσεων που έχουν.

Ο Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Πειραιά με 25 πόντους. Εξαιρετικός ο Μιλουτίνοφ που επανήλθε από τραυματισμό με 14, όπως ακριβώς και ο Ουόρντ που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έδωσε πολλές λύσεις (10 πόντους). Διψήφιοι ήταν και οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ (10). Για τους ηττημένους, ο Ομπστ είχε 21, με τους Μάικ και ΜακΚόρμακ να προσθέτουν από 13.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά «κλειστό». Οι Βαυαροί ξάφνιασαν τον Ολυμπιακό, πήραν τη μεγαλύτερη διαφορά στην περίοδο (8-12) και στο 10’ ήταν μπροστά με 21-23. Η δυσκολία των «ερυθρόλευκων» στο να βρουν λύσεις στην επίθεση, έφερε τη διαφορά στο -8 (26-34) του 14’. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 40-40 στο 17’. Πηγαίνοντας μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια με 49-47.

H τρίτη περίοδος άρχισε με σερί 7-0 του Ολυμπιακού για να φτάσει στο 56-47 του 22’. Με τρίποντο του Βεζένκοφ έγινε το 59-49 για το πρώτο διψήφιο προσπέρασμα των γηπεδούχων. Το ματς οδηγήθηκε στο 30’ με τους γηπεδούχους στο +12 (73-61).

Στην τελευταία περίοδο η διαφορά κυμαινόταν σταθερά στα όρια του διψήφιου. Με δύο βολές του Πίτερς και καλάθι του Χολ ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο 83-69 του 35’. Ο Μάικ με τρίποντο μείωσε σε 85-74 στο 37’. Ο Μόρις αποχώρησε τραυματίας και ανησύχησε το ΣΕΦ.

Ο Ομπστ και τρίποντο και φάουλ μείωσε σε 85-78 (υπήρξε και τεχνική ποινή στον Φουρνιέ) λίγο πριν το τελευταίο δίλεπτο. Ο Βεζένκοφ έκανε το 87-78, για να «απαντήσει» ο Ντιμιτρίεβιτς για το 87-80. Δύο καλάθια του Ντόρσεϊ και βήματα του ΜακΚόρμακ (91-80), ουσιαστικά έδιωξαν το όποιο άγχος για τους γηπεδούχους. Με το τελικό 95-90 να έρχεται με πόντους από Παπανικολάου και Βεζένκοφ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80