Ολυμπιακός: «Στοπ» σε Τζόουνς λόγω ειδικού όρου στη συμφωνία - Οι πρώτες του ατάκες
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 18:01
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παρτιζάν

Ολυμπιακός: «Στοπ» σε Τζόουνς λόγω ειδικού όρου στη συμφωνία - Οι πρώτες του ατάκες

Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο επικείμενο παιχνίδι με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, λόγω ειδικού όρου στη συμφωνία των δύο συλλόγων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Αμερικάνος άσος συμφωνήθηκε να «κοπεί» από την «ερυθρόλευκη» αποστολή που θα ταξιδέψει στις 14 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι για το ματς με την Παρτιζάν στην Euroleague.

Ο λόγος έχει να κάνει με την ειδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο συλλόγων, μια και θεωρείται «κόκκινο πανί» για τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων», ελέω των εντάσεων που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα και μόνο λίγες δεν ήταν.

Ο Αμερικάνος άσος έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (05/01) στην Αθήνα, ούτως ώστε να ενταχθεί στο ρόστερ των Πειραιωτών και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, μίλησε για τη διαφωνία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το νέο… κεφάλαιο στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος μίλησε για:

Τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε».

Τον διαπληκτισμό με τον Μπαρτζώκα: «Δεν υπάρχουν διαφωνίες, είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα. Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ».

Τους ψηλούς που έχει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Είναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά».


