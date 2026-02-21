Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 18:01
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του τελικού η ΕΟΚ ανακοίνωσε, υπό άκρα μυστικότητα, τους διαιτητές της αναμέτρησης. 

Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου τελικού η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν το σπουδαίο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. 

Οι διαιτητές είναι οι κ.κ. Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας. Ευχή όλων να μην ασχοληθεί κανείς μαζί τους μετά το τέλος της αναμέτρηση.ς 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ν. Αλικαρνασσού 20.00 Ολυμπιακός -Παναθηναϊκός AKTOR Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Κατραχούρας/Τηγάνης Stand By (Τέγα-Τζαμάκου)

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Volley League: Νίκη στο tie break ο ΠΑΟΚ, βαθμό κορυφής ο Παναθηναϊκός
3 λεπτά πριν Volley League: Νίκη στο tie break ο ΠΑΟΚ, βαθμό κορυφής ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, «βλέπει» Ευρώπη ο Ατρόμητος
34 λεπτά πριν Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, «βλέπει» Ευρώπη ο Ατρόμητος
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με πολλά προβλήματα στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με πολλά προβλήματα στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ
ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο τελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
1 ώρα πριν LIVE Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο τελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved