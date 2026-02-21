Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τελικός Final 8: Η ΕΟΚ βάζει… φωτιά! Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
Οnsports Τeam 21 Φεβρουαρίου 2026, 18:59
ΜΠΑΣΚΕΤ

Τελικός Final 8: Η ΕΟΚ βάζει… φωτιά! Στο ίδιο πέταλο οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Τα παρατράγουδα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους στο Ηράκλειο, με την απόφαση της ΕΟΚ να τοποθετήσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ίδιο πέταλο να βάζει από νωρίς… φωτιά στον τελικό.

Ο τελικός Κυπέλλου στην Κρήτη κάθε άλλο παρά ιδανικά ξεκίνησε, καθώς περίπου μία ώρα και 20 λεπτά πριν από το τζάμπολ σημειώθηκε ένταση μεταξύ φιλάθλων των δύο «αιωνίων».

Η ΕΟΚ, επαναλαμβάνοντας την περσινή επιλογή της, αποφάσισε να φιλοξενήσει τους υποστηρικτές των δύο ομάδων στην ίδια κερκίδα. Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν ήδη πάρει θέση, όταν κατά την είσοδο των οπαδών του Ολυμπιακού στο ίδιο πέταλο δημιουργήθηκε αναβρασμός και αντεγκλήσεις.

Την ίδια στιγμή, μερίδα οργανωμένων «ερυθρόλευκων» βρισκόταν και στο απέναντι πέταλο, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τις λεκτικές αντιπαραθέσεις να συνεχίζονται εκατέρωθεν.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Final 8: Απρόοπτο με Βεζένκοφ – Στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στη μέση
18 λεπτά πριν Final 8: Απρόοπτο με Βεζένκοφ – Στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στη μέση
ΣΠΟΡ
Χάντμπολ European Cup: Προκρίθηκε στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
25 λεπτά πριν Χάντμπολ European Cup: Προκρίθηκε στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ από οπαδό του Ολυμπιακού
48 λεπτά πριν Ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ από οπαδό του Ολυμπιακού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρουμανία: Θέλει να συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
1 ώρα πριν Ρουμανία: Θέλει να συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved