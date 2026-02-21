ΠΑΟΚ: Με πολλά προβλήματα στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ

Onsports Team

Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, είναι εκτός του αγώνα με τη Θεσσαλική ομάδα – Διάταση ο Κροάτης αμυντικός.

Με πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ πάει στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο AEL FC Arena (Κυριακή 22/2, 18:00), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου για ένα ακόμη παιχνίδι αποφάσισε να μην ανακοινώσει αποστολή, αλλά τα... κουκιά είναι ούτως ή αλλιώς μετρημένα.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ, Δημήτρης Πέλκας, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έδειξε πως έχει μια διάταση πρώτου βαθμού στον έσω πλάγιο και το διάστημα αποθεραπείας του θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες.

Στη θετική πλευρά, ο Γιώργος Γιακουμάκης επιστρέφει, καθώς ήταν τιμωρημένος για το ματς με τη Θέλτα μεσοβδόμαδα, όπως και ο Λουτσέσκου, που είδε από τις κερκίδες την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας του.