Ρουμανία: Θέλει να συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Onsports Team

Παρά τις αντίθετες συστάσεις από τους γιατρούς, ο έμπειρος τεχνικός πήρε εξιτήριο και θέλει να κοουτσάρει στα ματς των πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βγήκε από το νοσοκομείο και θέλει να παραμείνει στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας για τα πλέι οφ του Μουντιάλ, παρά τις αντίθετες συστάσεις των γιατρών του. Ο 80χρονος κόουτς, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, έκανε νέες εξετάσεις και οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την παρουσία του στον πάγκο της εθνικής.

Σύμφωνα πάντως με ΜΜΕ της Ρουμανίας η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αναζήτησης αντικαταστάτη για τα playoffs του Μαρτίου (26 με την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη/ο νικητής στις 31/3 με την ομάδα που θα επικρατήσει από το ζευγάρι Σλοβακία-Κόσοβο) για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έχοντας ως πρώτο υποψήφιο τον Γκεόργκι Χάτζι.