Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

AP

Οnsports Τeam

Η Καμίλα Σέλιερ από την Πολωνία στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της

Η Πολωνή αθλήτρια, Καμίλα Σέλιερ, που συμμετείχε σε αγώνα short track speed skating (αγώνες πατινάζ) στους εφετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου – Κορτίνα, παρέμεινε ακίνητη σε φορείο και μεταφέρθηκε εκτός της Milano Ice Skating Arena το βράδυ της Παρασκευής (20/02), αφού η λεπίδα αντιπάλου την έκοψε πάνω από το αριστερό της μάτι κατά τη διάρκεια των 1.500 μέτρων γυναικών.

Η Σέλιερ έπεσε μαζί με την 15 φορές Ολυμπιονίκη Αριάνα Φοντάνα από την Ιταλία και την Αμερικανίδα αθλήτρια, Κρίστεν Σάντος – Γκρίσγουολντ, η οποία τιμωρήθηκε για παράνομη αλλαγή διαδρόμου που συνέβαλε στο ατύχημα. Αυτό τής στέρησε τη συμμετοχή στα προημιτελικά.

Ο αγώνας σταμάτησε ενώ η Σέλιερ έλαβε φροντίδα, με ένα μεγάλο λευκό σεντόνι να την καλύπτει από το κοινό που είχε γεμίσει την αρένα για την τελευταία βραδιά του ταχύδρομου πατινάζ.

Τελικά, έδειξε ότι είναι καλά υψώνοντας αντίχειρα προς το κοινό καθώς την απομάκρυναν, αφήνοντας μία γραμμή αίματος στην τελευταία στροφή της πίστας που οι εργαζόμενοι έπρεπε να καθαρίσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Οι Πολωνοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μάτι της αθλήτριας είναι καλά, ενώ, δέχτηκε ράμματα στην αρένα πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Φοντάνα είχε εμφανείς γρατζουνιές και έλαβε βοήθεια από τον φυσιοθεραπευτή στο αριστερό ισχίο κατά τη διάρκεια της διακοπής. Τελικώς, τερμάτισε 2η μετά την Χάνε Ντεσμέτ του Βελγίου, προχωρώντας στα ημιτελικά.