Volley League: Νίκη στο tie break ο ΠΑΟΚ, βαθμό κορυφής ο Παναθηναϊκός

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε 3-2 σετ των «πράσινων», οι οποίοι με τον βαθμό γίνονται το φαβορί για την πρωτιά.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών, καθώς επιβλήθηκε στην Πυλαία του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού με 3-2 σετ, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Οι «πράσινοι» οι οποίοι με το βαθμό που εξασφάλισαν θα παραμείνουν στην κορυφή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα του Μίλωνα με τον Ολυμπιακό, κέρδισαν εύκολα το πρώτο σετ, αλλά οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν και πήραν τα δύο επόμενα. Το «τριφύλλι» ισοφάρισε και το παιχνίδι οδηγήθηκε στο tie break, όπου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 14-12, αλλά ο «δικέφαλος» απάντησε με τρεις συνεχόμενους πόντους και πέρασε μπροστά 15-14. Οι φιλοξενούμενοι έσωσαν το πρώτο ματς-μπολ, αλλά με επίθεση του Ερνάντες και λάθος του Νίλσεν ο ΠΑΟΚ πήρε το πέμπτο σετ 17-15 και τον αγώνα με 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15).

Τα αποτελέσματα:

ΟΦΗ - Φλοίσβος 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15)

ΑΟΠ Κηφισιάς - Φοίνικας Σύρου 22/2

Μίλων - Ολυμπιακός 22/2

Καλαμάτα 80 - Πανιώνιος 22/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 43-19 38 -16αγ.

Μίλωνας 37-16 34

Ολυμπιακός 36-21 32

ΠΑΟΚ 37-23 31

ΟΦΗ 33-25 25

Πανιώνιος 24-32 17

Καλαμάτα 80 21-34 15

Φοίνικας Σύρου 17-36 13

Φλοίσβος 19-39 12 -16αγ.

Κηφισιά 16-38 11