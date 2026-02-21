Ομάδες

Final 8: Απρόοπτο με Βεζένκοφ – Στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στη μέση
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:25
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Final 8: Απρόοπτο με Βεζένκοφ – Στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στη μέση

Στην τρίτη περίοδο του τελικού ο Βούλγαρος άσος των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στη μέση.

Πρόβλημα με τον Σάσα Βεζένκοφ προέκυψε κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου του τελικού του Final 8. Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Έτσι χρειάστηκε να αποχωρήσει.

Έφυγε για τα αποδυτήρια με τους ανθρώπους της ομάδας του, προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση.



