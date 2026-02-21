Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Final 8: «Μπαρτζώκα αλάνι για πάντα στο λιμάνι», φώναζαν οι Παναθηναϊκοί
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 22:13
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Final 8: «Μπαρτζώκα αλάνι για πάντα στο λιμάνι», φώναζαν οι Παναθηναϊκοί

Η καζούρα των φίλων του «τριφυλλιού» στον προπονητή του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα που κυριάρχησαν οι «πράσινοι».

Η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στα «Δύο Αοράκια», ήταν έντονη. Οι «πράσινοι» υποστηρικτές κέρδισαν τη «μάχη» της εξέδρας, στηριζόμενοι φυσικά και στην εκπληκτική και κυριαρχική εμφάνιση της ομάδας τους κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του αγώνα και με το Κύπελλο να έχει καταλήξει φυσικά στον Παναθηναϊκό, οι φίλαθλοι της ομάδας είχαν όρεξη για καζούρα. Έτσι άρχισαν να φωνάζουν «Μπαρτζώκα αλάνι για πάντα στο λιμάνι», κάνοντας καζούρα στον προπονητή του Ολυμπιακού.

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε»
12 λεπτά πριν Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε»
BASKET LEAGUE
Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο
43 λεπτά πριν Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μίλαν: Προφορική συμφωνία με τον Τζο Γκόμες
44 λεπτά πριν Μίλαν: Προφορική συμφωνία με τον Τζο Γκόμες
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Ένα ακόμα Κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού»
54 λεπτά πριν Αταμάν: «Ένα ακόμα Κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved