Final 8: «Μπαρτζώκα αλάνι για πάντα στο λιμάνι», φώναζαν οι Παναθηναϊκοί

Onsports Team

Η καζούρα των φίλων του «τριφυλλιού» στον προπονητή του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα που κυριάρχησαν οι «πράσινοι».

Η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στα «Δύο Αοράκια», ήταν έντονη. Οι «πράσινοι» υποστηρικτές κέρδισαν τη «μάχη» της εξέδρας, στηριζόμενοι φυσικά και στην εκπληκτική και κυριαρχική εμφάνιση της ομάδας τους κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του αγώνα και με το Κύπελλο να έχει καταλήξει φυσικά στον Παναθηναϊκό, οι φίλαθλοι της ομάδας είχαν όρεξη για καζούρα. Έτσι άρχισαν να φωνάζουν «Μπαρτζώκα αλάνι για πάντα στο λιμάνι», κάνοντας καζούρα στον προπονητή του Ολυμπιακού.