Χάντμπολ European Cup: Προκρίθηκε στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:17
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός

Χάντμπολ European Cup: Προκρίθηκε στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν και στη Φινλανδία της ΒΚ-46 με 31-25 και πέρασαν πανηγυρικά στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή «σφράγισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup ανδρών στο χάντμπολ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν και στη Φινλανδία την ΒΚ-46 με 31-25 (ημίχρονο 13-10), στη ρεβάνς της φάσης των «16» και πήραν το εισιτήριο για την οκτάδα με δύο νίκες, αφού είχαν επικρατήσει 39-30 και στο πρώτο ματς, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Ηλιούπολη.

Η πειραϊκή ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα στο σκορ και δεν το έχασε ποτέ, φτάνοντας ακόμη και στο +7 (27-20) στο 49ο λεπτό. Αξιο αναφοράς είναι ότι σκόραραν όλοι οι παίκτες γηπέδου του Ολυμπιακού (πλην των δύο τερματοφυλάκων, Παπαντωνόπουλου και Νικολιντάη), με τον Κουν να είναι ο πρώτος σκόρερ με πέντε τέρματα.

ΒΚ-46 (Αντρέας Ρένμπεργκ): Χεϊνόνεν, Σκίμπα 3, Σιέμαν 1, Λέφγκρεν 2, Κάρλσον, Τζόναθαν Ρους, Σιέμπλομ, Λούντκβιστ, Βίκστρεμ, Ιβάν Ρους 4, Χένρικσον 7, Σάκινεν 5, Πραλ, Νόρντλουντ 1, Αχτολα, Σχέρμπακ 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλάνι): Εσκαλόνα 3, Κουν 5, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 4, Ίβιτς 3, Μορένο 1, Σούργκιελ 1, Μάνθος 1, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4, Νικολιντάης

Διαιτητές: Λ. Χάρντεγκερ-Σ. Χάρντεγκερ (Ελβετία), Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 2/2 - 3/3

 



