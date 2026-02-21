Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, «βλέπει» Ευρώπη ο Ατρόμητος

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Στις νίκες επέστρεψε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Φάληρο, τη στιγμή που ο Ατρόμητος πήρε σημαντικό «διπλό» 2-1 επί του Αστέρα στην Αρκαδία.

Φρένο… σ’ ένα σερί τεσσάρων αναμετρήσεων μακριά από τη νίκη, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έβαλε το απόγευμα του Σαββάτου (21/02) ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 2-0 του Παναιτωλικού για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πήραν το «τρίποντο».

Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη νίκη του αυτή επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της πρώτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας και είναι στο +1 από την ΑΕΚ και +4 από τον ΠΑΟΚ, με τη διαφορά πως η Ένωση έχει ένα ματς λιγότερο και ο «Δικέφαλος του Βορρά» δύο παιχνίδια λιγότερα.

Από εκεί και πέρα, την είσοδο στα play offs της Ευρώπης… γλυκοκοιτάζει ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ πήρε μία σημαντική νίκη 2-1 επί του Αστέρα AKTOR στο «Θ. Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης και μείωσε σε απόσταση… αναπνοής από τις θέσεις που οδηγούν στο… μίνι πρωτάθλημα 5-8.

Αντίθετα, το «συγκρότημα» του Μίλαν Ράσταβατς γνώρισε μία ακόμα ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να παραμείνει στους 16 βαθμούς, στην προτελευταία θέση και στο -4 από Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet, έχοντας ένα ματς περισσότερο από τους Θεσσαλούς και δύο από τους Αθηναίους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ (Novasports Prime)

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 2HD)

19:00 Άρης - Κηφισιά (Novasports Prime)

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία της Super League (σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός 50 -22 αγ.

2. ΑΕΚ 49

3. ΠΑΟΚ 46 -20 αγ.

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33 -20 αγ.

6. Άρης 27

7. Βόλος ΝΠΣ 26

8. ΟΦΗ 25 -20 αγ.

9. Ατρόμητος 24 -22 αγ.

10. Παναιτωλικός 21 -22 αγ.

11. Κηφισιά 20 -20 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας AKTOR 16 -22 αγ.

14. Πανσερραϊκός 9

Επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:00 ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17:30 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

20:00 Παναθηναϊκός - Άρης