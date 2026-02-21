Asteras Aktor – Ατρόμητος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» για τους Περιστεριώτες

Onsports Team

Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, κράτησε στο δεύτερο και έφυγε με μεγάλη νίκη απ’ το «Θ. Κολοκοτρώνης» το «αστέρι» - Σε μπελάδες η ομάδα της Τρίπολης.

Σπουδαίας σημασίας νίκη πήρε ο Ατρόμητος που έφυγε θριαμβευτής από την Τρίπολη με σκορ 2-1. Η ομάδα του Περιστερίου επιβλήθηκε του Asteras Aktor και πλέον απέκτησε διαφορά 8 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη, διώχνοντας το άγχος σε μεγάλο βαθμό. Σε αντίθεση με τους Αρκάδες που πλέον έχουν σοβαρούς μπελάδες γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος και το εκμεταλλεύτηκαν σκοράροντας δύο φορές. Με το 0-2 να τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία, ο Ατρόμητος κλείστηκε και με ένα εκπληκτικό γκολ του Μπαρτόλο μειώθηκε το σκορ. Όμως ο Asteras Aktor δεν απείλησε ουσιαστικά και έτσι οι Περιστεριώτες έφυγαν με σπουδαία νίκη.

Ο Ατρόμητος ανέβηκε στους 24 βαθμούς και παραμένει 9ος, έχοντας απόσταση 8 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Εκεί είναι ο Asteras Aktor που παρέμεινε στους 16 και την 13η θέση, στο -4 από την ασφαλή ζώνη και με ματς περισσότερο.

Το φιλμ του αγώνα

13’ Στην κόντρα ο Ατρόμητος με τους παίκτες του να βγαίνουν τρεις με έναν, όμως ο Γιουμπιτάνα δεν έκανε σωστή ενέργεια και έτσι ο Μουνιόθ έδιωξε σωτήρια για την ομάδα του.

21’ Πλασέ του Γιουμπιτάνα, η μπάλα έφυγε άουτ.

24’ Ο Κετού μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, όμως δεν είχε δύναμη και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε χωρίς προβλήματα.

27’ Ο Γιουμπιτάνα σε πλεονεκτική θέση κοντά στην εστία των γηπεδούχων, σούταρε με τον Παπαδόπουλο να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

27’ Γκολ 0-1: Κόρνερ για τον Ατρόμητο, η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα που σέντραρε και ο Μανσούρ με κεφαλιά ανενόχλητος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

41’ Γκολ 0-2: Στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι, ο Γιουμπιτάνα τελικός αποδέκτης έκανε εξαιρετική προσπάθεια και σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!

55’ Προσπάθεια του Μίτροβιτς με ωραία ενέργεια, σουτ στο τέλος, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

73’ Φάουλ με τον Μπαρτόλο, ο Καστάνιο αφύλακτος πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη.

79’ Γκολ 1-2: Εκπληκτικό σουτ του Μπαρτόλο ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σημειώνοντας ένα απ’ τα ομορφότερα τέρματα της σεζόν!

87’ Ο Καλτσάς πήγε να βγει τετ α τετ, όμως ο Χουτεσιώτης αντέδρασε γρήγορα και πρόλαβε τον παίκτη του Asteras Aktor.

90+3’ Ο Καραμάνης είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το τρίτο τέρμα των φιλοξενούμενων, όμως η κεφαλιά που δοκίμασε έφυγε ελάχιστα άουτ.