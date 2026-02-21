LIVE Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο τελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Οnsports Τeam

Στα «Δύο Αοράκια» κρίνεται ο φετινός Κυπελλούχος, με τους «πράσινους» και τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν «μάχη» για το τρόπαιο.

Ο δρόμος του Final 8 οδηγούσε σε τελικό αιωνίων αντιπάλων. Για τρίτη σερί σεζόν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, κοντράρονται για το Κύπελλο Ελλάδος. Με τους «πράσινους» να θέλουν να διατηρήσουν το τρόπαιο στην κατοχή τους, ενώ τους «ερυθρόλευκους» να το κατακτήσουν εκείνοι.

Αυτός είναι ο 13ος τελικός στον οποίο αναμετρώνται οι αιώνιοι, με τον Παναθηναϊκό να έχει 8 κατακτήσεις έναντι 4ων του Ολυμπιακού στις μέχρι τώρα κόντρες τους. Συνολικά το «τριφύλλι» αναζητά το 22ο Κύπελλό του, ενώ οι Πειραιώτες αν τα καταφέρουν θα είναι η 13η φορά.

Το παρελθόν μικρή σημασία έχει στα 40 αγωνιστικά λεπτά (αν δεν υπάρξει παράταση) της αναμέτρησης. Εκεί θα μετρήσει η θέληση και το πάθος, καθώς η ποιότητα υπάρχει και στις δύο πλευρές. Με τον Ολυμπιακό να είναι σε καλό αγωνιστικό σερί εδώ και καιρό, ενώ ο Παναθηναϊκός τώρα κερδίζει αυτοπεποίθηση. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιστροφές τραυματισμών, όπως φυσικά και η απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του τελικού, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός