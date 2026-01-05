Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Τζόουνς
Onsports Team 05 Ιανουαρίου 2026, 16:52
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Τζόουνς

Έστω και με μικρή καθυστέρηση ο Ταϊρίκ Τζόουνς πάτησε Ελλάδα και τίθεται άμεσα στη διάθεση του προπονητή του. 

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Αμερικανός σέντερ εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στη χώρα μας. 

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (6/1) για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων» και πλέον αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στους Πειραιώτες για να καλύψει το κενό που υπήρχε στη ρακέτα της ομάδας του Πειραιά. 

Πλέον ο παίκτης αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να αποφασίζει το πως και πότε θα τον ρίξει στα... βαθιά. 



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Η μαγική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League (βίντεο)
17 λεπτά πριν ΑΕΚ: Η μαγική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League (βίντεο)
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Αμφίβολος ο Μιλουτίνοφ, ολοκληρώνεται το… παζλ»
21 λεπτά πριν Μπαρτζώκας: «Αμφίβολος ο Μιλουτίνοφ, ολοκληρώνεται το… παζλ»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: «Στοπ» σε Τζόουνς λόγω ειδικού όρου στη συμφωνία - Οι πρώτες του ατάκες
52 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Στοπ» σε Τζόουνς λόγω ειδικού όρου στη συμφωνία - Οι πρώτες του ατάκες
ΣΠΟΡ
Μαρία Σάκκαρη: Έσπασε την... κατάρα κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup
1 ώρα πριν Μαρία Σάκκαρη: Έσπασε την... κατάρα κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved