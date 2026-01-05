Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Τζόουνς

Onsports Team

Έστω και με μικρή καθυστέρηση ο Ταϊρίκ Τζόουνς πάτησε Ελλάδα και τίθεται άμεσα στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Αμερικανός σέντερ εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στη χώρα μας.

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (6/1) για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων» και πλέον αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στους Πειραιώτες για να καλύψει το κενό που υπήρχε στη ρακέτα της ομάδας του Πειραιά.

Πλέον ο παίκτης αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να αποφασίζει το πως και πότε θα τον ρίξει στα... βαθιά.