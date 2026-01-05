Euroleague: «Κόλπα και αντιεπαγγελματική στάση» - Έξαλλοι στη Μακάμπι με τον Ταϊρίκ Τζόουνς

EPA/ANDREJ CUKIC

Έξαλλοι είναι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον ατζέντη του Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του, κάνοντας λόγο για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά!

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στη Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στον εκπρόσωπο του Ταϊρίκ Τζόουνς, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, με τους ανθρώπους της ομάδας να κάνουν λόγο για παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά από την πλευρά του μάνατζερ του Αμερικανού σέντερ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «Sport5», η Μακάμπι είχε φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον Ταϊρίκ Τζόουνς από το Σάββατο (3/1) και ανέμενε απλώς το τελικό «πράσινο φως» του εκπροσώπου του για την καταβολή της αποζημίωσης. Ο μάνατζερ, μάλιστα, είχε διαβεβαιώσει τους Ισραηλινούς ότι ήταν ο μοναδικός που συνομιλούσε με την Παρτιζάν.

Οι άνθρωποι της Μακάμπι επιχείρησαν να κρατήσουν τις προχωρημένες επαφές μακριά από τη δημοσιότητα, ωστόσο η υπόθεση διέρρευσε, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κινηθεί πιο δυναμικά για την απόκτηση του παίκτη.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στη συνέχεια ο μάνατζερ του Τζόουνς σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις της Μακάμπι, κάτι που τους έκανε να αντιληφθούν πως επρόκειτο για μεθοδευμένο «κόλπο», τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης είχε ήδη συνομιλήσει με τον Όντεντ Κάτας και προοριζόταν για βασικός ψηλός στο ρόστερ.

«Ήταν ένα απαίσιο τέχνασμα από τον εκπρόσωπό του, ο οποίος τελικά συμφώνησε με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν ζητήματα εδώ που ξεπερνούν το μπάσκετ ή τις επαγγελματικές επιλογές του παίκτη. Δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα – το αντίθετο μάλιστα, βελτιώσαμε κάθε πρόταση και ο ίδιος ο παίκτης μας είπε ξεκάθαρα ότι ήθελε να έρθει. Ο Ταϊρίκ θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ομάδα», αναφέρουν πηγές από τη Μακάμπι.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου προχώρησαν και σε αυτοκριτική, επισημαίνοντας: «Η συμφωνία είχε ουσιαστικά κλείσει το Σαββατοκύριακο. Ίσως έπρεπε να ταξιδέψει άμεσα ένας επαγγελματίας στο Βελιγράδι για να “κλειδώσει” το deal, κάτι που δεν έγινε. Αυτό θα μπορούσε να είχε κρίνει την έκβαση της υπόθεσης. Χωρίς αμφιβολία, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και αυτό ήταν ένα λάθος».