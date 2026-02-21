Ομάδες

Final 8: Έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στα «Δύο Αοράκια» (vids)
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 18:31
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Final 8: Έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στα «Δύο Αοράκια» (vids)

Στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου η αποστολή των «πράσινων» - Φίλαθλοι βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να τους εμψυχώσουν.

Ηράκλειο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Περίπου 1,5 ώρα πριν το τζάμπολ του τελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε στα «Δύο Αοράκια». Οι «πράσινοι» οδηγήθηκαν χωρίς προβλήματα στο γήπεδο και αμέσως κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια.

Στο ξενοδοχείο είχαν μαζευτεί φίλαθλοι του «τριφυλλιού» για να χειροκροτήσουν τους παίκτες, τη στιγμή που επιβιβάζονταν στο πούλμαν.



