Άρης: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην Κηφισιά

Onsports Team

Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ, όμως δεδομένα θα έχει έξι απουσίες στην αναμέτρηση με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Με την προπόνηση που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (22/2, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς ακολούθησαν τα προγράμματά τους. Κάτι που σημαίνει πως ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κώστα Γαλανόπουλο, Λορέν Μορόν και Χάμζα Μεντίλ.

Παράλληλα, θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Κάρλες Πέρεθ, Γιώργος Αθανασιάδης (αμφότεροι συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες) και Μάρτιν Χόνγκλα (αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής με την ομάδα του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο). Ο Ισπανός τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή.