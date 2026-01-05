Ομάδες

Ο Ράντοβιτς στο Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 12:31
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Φενέρμπαχτσε

Ο Ράντοβιτς στο Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα του μεγάλου εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 20η αγωνιστική της Euroleague (6/1, 19:45).

Στο ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρτζι Σίλβα (Πορτογαλία).

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στις 19:45.



