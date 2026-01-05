Ο Ράντοβιτς στο Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

Στο ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρτζι Σίλβα (Πορτογαλία).
Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα του μεγάλου εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Στο ματς των «ερυθρόλευκων» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρτζι Σίλβα (Πορτογαλία).
Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στις 19:45.