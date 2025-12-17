Παναθηναϊκός: Η Πόλη θα γίνει οδηγός του

Το διπλό στην Κωνσταντινούπολη είναι αυτό που έψαχνε ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να παίρνει την νίκη από την άμυνά της και τους «πράσινους» να παίρνουν ψυχολογία για τη συνέχεια όπου το ζητούμενο δεν είναι άλλο από το «τρία στα τρία».

Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν πως οι νίκες αποτελούν το γιατρικό για όλα τα προβλήματα. Και αν όχι για όλα τα για περισσότερα. Ο προβληματικός Παναθηναϊκός των τελευταίων δύο αγωνιστικών, μετά τις ήττες από Βαλένθια στο Telekom Center Athens και Αρμάνι στο Μιλάνο έκανε πολύ πιο δύσκολη τη ζωή του, πετώντας ευκαιρίες στον κάλαθο των αχρήσττων και χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην κατάταξη της διοργάνωσης. Και όλα αυτά ενώ την ίδια στιγμή η ομάδα είχε απέναντί της την απειλή της… εσωστρέφειας.

Οι «πράσινοι» αφού δεν επέτρεψαν στην εσωστρέφεια να δημιουργήσει νέα προβλήματα βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν. Παρά τα πολλά προβλήματα, ακόμα και αυτά που εμφανίστηκαν την τελευταία στιγμή (τραυματισμός Ναν στην τελευταία προπόνηση), ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να κάνει ένα πολύ μεγάλο διπλό στην Πόλη, να υποτάξει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε και να καλύψει μεγάλο έδαφος στην κατάταξη και την… ψυχολογία του.

Η χθεσινή εικόνα της ομάδας στην αναμέτρηση με αυτήν του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με εξαίρεση φυσικά την απόδοση του τρίτου δεκαλέπτου, θα πρέπει να είναι «οδηγός» για την συνέχεια. Ένας Παναθηναϊκός μυαλωμένος, συγκεντρωμένος και συγκροτημένος με «όπλο» του την άμυνα κατάφερε να «κατεβάσει» τη Φενέρ μέσα στο «σπίτι» της και να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Με πολύ καλή αμυντική λειτουργία στις πικ εντ ρολ καταστάσεις, με πίεση στη μπάλα, με πάρα πολλά deflections ο Παναθηναϊκός όχι μόνο έβγαλε από το παιχνίδι της τη Φενέρ, αλλά την «οδήγησε» και στον πολύ μεγάλο αριθμό των 22 λαθών. Με αυτή την άμυνα, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Παναθηναϊκός έβαλε το νερό στο αυλάκι, τη στιγμή που επιθετικά ο Τσέντι Όσμαν ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ, ο Κώστας Σλούκας ήταν και πάλι κανονικός… μαέστρος, ενώ ο Κέντρικ Ναν κατάφερε παρά το πρόβλημα τραυματισμού του να «σμπαραλιάσει» τα αμυντικά πλάνα του Λιθουανού τεχνικού.

Το πέμπτο διπλό και συνεχίζει

Με την νίκη του αυτή ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στο σερί ηττών που είχε με Βαλένθι και Αρμάνι Μιλάνο και κατάφερε να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Και με τρόπο εντυπωσιακό. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό ήταν το πέμπτο διπλό στη φετινή διοργάνωση για την ομάδα του Αταμάν και μάλιστα σε πολύ δύσκολες έδρες, όπως αυτές της Εφές, της Φενέρ, της Ρεάλ. Πλέον στόχος του Παναθηναϊκού είναι μέχρι το τέλος του 2025 να προσθέσει στο ενεργητικό του ένα ακόμα διπλό στο μοναδικό ταξίδι που του έχει απομείνει. Στο Κάουνας για τον αγώνα με τη Ζάλγκιρις.

Αναλυτικά τα διπλά του Παναθηναϊκού

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός: 84-86

Εφές – Παναθηναϊκός: 81-95

Παρί – Παναθηναϊκός: 95-101

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: 77-87

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: 77-81

Το τρία στα τρία για ευτυχισμένες γιορτές

Ο Παναθηναϊκός τώρα οφείλει να αφήσει πίσω του την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και να κοιτάξει μπροστά. Έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του αλλά και μια τεράστια ευκαιρία. Να κάνει τις νίκες που θέλει για να εδραιωθεί στην τετράδα και παράλληλα να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα κυριαρχίας σε όλη την Λίγκα.

Οι «πράσινοι» αύριο υποδέχονται την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη που εκτός από πρώτη στη βαθμολογία είναι και η πιο σταθερή και επικίνδυνη ομάδα μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να μην έχει νέες απώλειες μετά τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βαλένθια και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τα… πάνω, έχοντας και ακόμα καλύτερη ψυχολογία για το τελευταίο ματς του 2025. Αυτό με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ένα ματς και ένα γήπεδο που παραδοσιακά δυσκολεύουν τον Παναθηναϊκό αλλά τώρα οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία να κάνουν έξι τα διπλά τους και να πάνε με… φόρα για το «αιώνιο» ντέρμπι στο Telekom Cneter Athens.

Ο Παναθηναϊκός στις 2 Ιανουαρίου, στο πρώτο ματς του 2026 και τελευταίο του πρώτου γύρου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και θα θέλει ξεκάθαρα νίκη και μόνο νίκη.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά κρύβει μια τεράστια ευκαιρία.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου

18/12/2025 Παναθηναϊκός – Χάποελ 21:15

23/12/2025 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 20:00

02/01/2026 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15