Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Σλούκα

Καθησυχαστικοί είναι στον Παναθηναϊκό για το θέμα του Κώστα Σλούκα με τον παίκτη να επανεξετάζεται αύριο στην Αθήνα, με την επιστροφή της ομάδας.

Οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο Κώστας Σλούκας στο γόνατο, λίγο πριν ο τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και τον ανάγκασαν να περάσει εκτός δεν φαίνεται τελικά να εμπνέουν ανησυχία.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας δεν κάνει λόγο για κάτι σοβαρό, ενώ και ο ίδιος ο παίκτης αμέσως μετά δεν έδειχνε να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και ενοχλήσεις.

Αυτό πάντως είναι κάτι που θα φανεί αύριο, όταν και θα επιστρέψει η αποστολή της ομάδας στη βάση της και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα επανεξεταστεί ενδελεχώς από τους γιατρούς της ομάδας.