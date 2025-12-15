Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή

Ο Τούρκος forward σχεδόν ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του συμπεριλήφθηκε και πάλι στην αποστολή του «τριφυλλιού» και αύριο το βράδυ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Η φετινή σεζόν είναι πολύ… περίεργη και πολύ ιδιαίτερη αναφορικά με τα προβλήματα τραυματισμών που καλείται να διαχειριστεί ο Εργκίν Αταμάν πριν από κάθε αγωνιστική.

Τη στιγμή που ο Τούρκος τεχνικός περιμένει να δει τι θα γίνει τελικά με την περίπτωση του Ματίας Λεσόρ, έχει να αντιμετωπίζει και τις συνεχείς ατυχίες που δεν αφήνουν την ομάδα να πάρει… ανάσα και να μπορέσει να δουλέψει με τον τρόπο που όλοι θα ήθελαν στα αποδυτήρια του Telekom Center.

Οι τελευταίες και πιο… δυνατές από αυτές ήταν των Ρισόν Χολς και Τσέντι Όσμαν οι οποίες δημιούργησαν πολλά προβλήματα στο ρόστερ και τη χημεία, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να είναι σε αναμμένα κάρβουνα μέχρι την επιστροφή των δύο.

Και αν για τον Αμερικανό σέντερ ο προπονητής του «τριφυλλιού» θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή ακόμα, για τον Τούρκο παίκτη θα πρέπει η υπομονή τελείωσε. Ο Τσέντι Όσμαν είναι στην αποστολή της ομάδας του για την Τουρκία και πλέον είναι αποκλειστικά στο χέρι του προπονητή του για το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι στην αυριανή αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Τσέντι Όσμαν έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν έναν μήνα. Για την ακρίβεια έναν μήνα παρά… τέσσερις ημέρες. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με την Ντουμπάι, στις 20/11 (με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 103-82). Ο Όσμαν είχε υποστεί διάστρεμμα 2:30 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου με τον ίδιο να παίρνει φάουλ σε προσπάθειά του, να εκτελεί τις βολές και εν συνεχεία να αποχωρεί υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Το… χειρότερο στην όλη κατάσταση ήταν ότι ο τραυματισμός ήταν στο ίδιο πόδι που είχε υποστεί και πάλι διάστρεμμα, στα ημιτελικά του Eurobasket, στον αγώνα της χώρας του με την Πολωνία.

Αυτό δυσκόλεψε την αποθεραπεία του, έκανε πιο επιφυλακτικό το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και κράτησε τον παίκτη εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο καιρό απ’ ότι αρχικά αναμενόταν.

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, ο δυναμικός forward ανέβασε ρυθμούς στις προπονήσεις, ακολουθώντας πολύ εντατικό ατομικό πρόγραμμα, δεν έχει ενοχλήσεις και σήμερα αναμένεται να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και αύριο να είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Τα παιχνίδια που έχασε ο Όσμαν κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του

Μύκονος – Παναθηναϊκός Stoixima GBL 65-78

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν EuroLeague 91-69

Παναθηναϊκός – Βαλένθια EuroLeague 79-89

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος Stoiximan GBL 110-69

Αρμάνι – Παναθηναϊκός EuroLeague 96-89

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL 63-101

Ο Όσμαν παρά την απουσία του από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, λόγω της παρουσίας του στο EuroBasket αλλά και λόγω του τραυματισμού του, είχε καταφέρει να είναι ένας εκ των κορυφαίων και των πιο σταθερών παικτών της ομάδας από την πρώτη ημέρα της αγωνιστικής δράσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τούρκος παίκτης σε 11 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος στη EuroLeague έχει βρεθεί στο αρχικά σχήμα στα 9 και μετράει 13,4 πόντους μέσο όρο με το εντυπωσιακό 44,2% στα τρίποντα, ενώ είχε και 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, όντας αναμφίβολα ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης στο ανοικτό γήπεδο.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Όσμαν