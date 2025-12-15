Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»

Οnsports Τeam

Ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας του Βελιγραδίου, αφού τόνισε ότι δεν του κάνουν οι Καλάθης και Μίλτον χαρακτήρισε ως μεγάλο βάρος για την ομάδα τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Βολές κατά πάντων από τον Ζάρκο Πάσπαλιε, με τον Αθλητικό Διευθυντή της Παρτιζάν μετά την επίθεση στους Καλάθη και Μίλτον (σ.σ. τόνισε ότι είναι παίκτες που δεν καλύπτουν αυτά που θέλει η ομάδα) να τα βάζει και με τον Τζαμπάρι Πάρκερ, χαρακτηρίζοντας τον ως βάρος για την ομάδα τονίζοντας ότι παίρνει πολλά λεφτά και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Η δήλωση του Πάσπαλιε

«Οι υποχρεώσεις βάσει του συμβολαίου είναι διασκεδαστικές. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για αυτό, αλλά για το πώς θα λυθούν καθημερινά ζητήματα.

Υπάρχουν πολλά τέτοια. Όλα τους είναι προτεραιότητα.

Όσον αφορά τον Πάρκερ, ότι βλέπετε, βλέπετε. Δεν υπάρχει κάποια υπερβολική κατάσταση.

Φυσικά, αποτελεί μεγάλο βάρος για τον σύλλογο φέτος και του χρόνου. Θα δούμε. Το αν τα καταφέρουμε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς σε αυτή την κατάσταση.

Ένας άνθρωπος λαμβάνει χρήματα από εμας και περιμέναμε να επιστραφούν στον σύλλογο μέσα στο παρκέ. Ίσως συμβεί, ίσως ξυπνήσει, δεν ξέρω.

Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να βλέπουμε ένα τη φορά.

Ο Δεκέμβρης είναι δύσκολος μήνας, και μετά πηγαίνουμε στη Βιέννη».