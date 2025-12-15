AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι

INTIME NEWS

Ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε ότι η αναμέτρηση με τη Σολνόκι είναι μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν οι καλύτεροι παίκτες, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η ΑΕΚ δεν θα παρατήσει το ματς.

Αυλαία στη φάση των ομίλων για την «Ένωση», η οποία ταξιδεύει «μισή» για την Ουγγαρία.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σολνόκι με στόχο το «6 στα 6», έχοντας, πάντως, πολλά προβλήματα με τελευταίο την απουσία του Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Ντράγκαν Σάκοτα χαρακτήρισε το παιχνίδι ως μια «ευκαιρία να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες». Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι: «Δεν θα το παρατήσουμε».

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα για το Σολνόκι – ΑΕΚ

«Ολοκληρώνονται αύριο οι υποχρεώσεις μας στον πρώτο γύρο του BCL. Eχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες έξι ημέρες, παίξαμε τρία ματς έχοντας πολλές απουσίες, με το ένα να κρίνεται στην παράταση και τα άλλα δύο να είναι κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες, πηγαίνοντας, πάντως, με τη νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε, κι ας είναι το ματς βαθμολογικά αδιάφορο. Δεν θα το παρατήσουμε. Η Σολνόκι έδειξε στοιχεία καλού μπάσκετ στο πρώτο ματς και θα δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να παίξουμε όσο καλύτερα».