Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:18
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»

Το… σύνθημα για τη «μάχη» με την Φενέρμπαχτσε έδωσε ο Τζέριαν Γκραντ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (15/12) για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Τρίτη (16/12) το απόγευμα θα παίξει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής, ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για το ματς της 16ης αγωνιστικής της διοργάνωσης και τόνισε πως αν οι «πράσινοι» θέλουν να είναι καλύτεροι, θα πρέπει να κερδίσουν τα «καναρίνια» που είναι οι Πρωταθλητές Ευρώπης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την αναμέτρηση. Είναι οι πρωταθλητές της περσινής σεζόν. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι θα πρέπει να πάμε να παίξουμε και να τους νικήσουμε», ήταν τα λόγια του γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τέλος ο Μίτσελ από τη Σαουδική Αραβία - Η ανακοίνωση της Αλ Καντσίγια
3 λεπτά πριν Τέλος ο Μίτσελ από τη Σαουδική Αραβία - Η ανακοίνωση της Αλ Καντσίγια
NBA
ΝΒΑ: Ο Τζάκσον Χέιζ «πέταξε» στην κορυφή του Top-10
10 λεπτά πριν ΝΒΑ: Ο Τζάκσον Χέιζ «πέταξε» στην κορυφή του Top-10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
35 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός- Ηρακλής | Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Κεκλεισμένων των θυρών το Ντουμπάι - Μακάμπι
37 λεπτά πριν Κεκλεισμένων των θυρών το Ντουμπάι - Μακάμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved