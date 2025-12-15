Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (15/12) για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Τρίτη (16/12) το απόγευμα θα παίξει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής, ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για το ματς της 16ης αγωνιστικής της διοργάνωσης και τόνισε πως αν οι «πράσινοι» θέλουν να είναι καλύτεροι, θα πρέπει να κερδίσουν τα «καναρίνια» που είναι οι Πρωταθλητές Ευρώπης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την αναμέτρηση. Είναι οι πρωταθλητές της περσινής σεζόν. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι θα πρέπει να πάμε να παίξουμε και να τους νικήσουμε», ήταν τα λόγια του γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR.