Κεκλεισμένων των θυρών το Ντουμπάι - Μακάμπι
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:47
EUROLEAGUE

Κεκλεισμένων των θυρών το Ντουμπάι - Μακάμπι

Η Ντουμπάι υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τρίτη (16/12, 18:00) στην Coca-Cola Arena, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague με την αναμέτρηση να πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Η Ντουμπάι υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τρίτη , για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, με την ομάδα των ΗΑΕ να μην έχει τη συμπαράσταση των οπαδών της τουλάχιστον εντός του γηπέδου.  

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα του Ντουμπάι, το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τις εξέδρες να παραμένουν άδειες.

Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση κάλεσε τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια από απόσταση, παρακολουθώντας τον αγώνα ζωντανά και εμψυχώνοντας τους παίκτες όπου κι αν βρίσκονται.

Μετά από 15 αγωνιστικές, το Dubai BC βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7 νικών και 8 ηττών, ενώ η Mακάμπι Τελ Αβίβ ακολουθεί στη 16η θέση με απολογισμό 5-10.



