«Στην Παρτιζάν ο Κάμερον Πέιν»

Οnsports Τeam

Σε μια σπουδαία μεταγραφή φημολογείται ότι είναι κοντά η ομάδα της Παρτιζάν

Η ομάδα της Παρτιζάν, μετά τα όσα ακολούθησαν της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, προσπαθεί να βρει και πάλι ηρεμία και ισορροπία.

Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου θέλει να ενισχύσει το ρόστερ για να της δώσει το απαιτούμεν... μπουστάρισμα ώστε να αρχίσει να παίρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά και να αλλάξει το κλίμα που επικρατεί εντός και εκτός των αποδυτηρίων.

Και σύμφωνα με τα δημοσιεύαματα οι Σέρβοι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώαουν μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση, αποκτώντας τον Κάμερον Πέιν.

Πρόκειται για έναν παίκτη με τεράστια ποιότητα, έχοντας αγωνιστεί για οκτώ ομάδες στο ΝΒΑ και αναμένεται αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή να δώσει μεγάλη ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας.

Ο Κάμερον Πέιν γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1994 και αγωνίζεται ως πλέι μέικερ. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας έχει μια πλούσια καριέρα στην οποία έπαιξε για την Ιντιάνα, τη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια, το Μιλγουόκι, το Φοίνιξ, το Κλίβελαντ, το Σικάγο, την Οκλαχόμα...

Την περασμένη σεζόν, έπαιξε 85 παιχνίδια για τους Νιου Γιορκ Νικς στο NBA, έχοντας μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Ο 31χρονος άσος μετράει 549 παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και το 2021 ήταν φιναλίστ στους τελικούς του ΝΒΑ, όπου ηττήθηκε από τους Μπακς με 9,3 πόντους, 3,2 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ στα πλέι οφ.