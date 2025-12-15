Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Καμπελά - Η ομάδα που τον πιέζει να υπογράψει άμεσα

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό εμφανίζεται ο Ρεμί Καμπελά, με δημοσιεύματα από την Γαλλία να αναφέρουν πως είναι κοντά στην επιστροφή του σε ομάδα της Ligue 1.

Ο Κορσικανός μεσοεπιθετικός «έπιασε» Λιμάνι στην αρχή του καλοκαιριού, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να «εισβάλλει» στις αρχικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, ο Γάλλος είναι εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Champions League.

Για τον λόγο αυτό, οι εμφανίσεις του… περιορίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις, στις οποίες έχει «γράψει» 10 συμμετοχές, έχοντας μοιράσει δύο ασίστ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο της Γαλλίας, η Ναντ τον έχει βάλει στο… στόχαστρο για τον Ιανουάριο, ούτως ώστε να δυναμώσει το ρόστερ για να συνεχίσει τη «μάχη» της παραμονής.

Έτσι, σύμφωνα με το «Foot Mercato» ο 35χρονος εμφανίζεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Πειραιά, τη στιγμή που το «Ouest-France» τονίζει πως τα «καναρίνια» πιέζουν τον παίκτη για την άμεση ολοκλήρωση του deal.

«Αφού δεν βρίσκεται στη λίστα των παικτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League, ο Ρεμί Καμπελά έχει αγωνιστεί μόλις σε 10 παιχνίδια (0 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, τα μισά εξ αυτών ως βασικός, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 428 λεπτά (δηλαδή 42,8 λεπτά ανά αγώνα)», αναφέρεται αρχικά.

Και συνεχίζει: «Σύμφωνα με το Ouest-France, ο Ρεμί Καμπελά ενδέχεται να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, καθώς η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Ναντ πιέζει για την απόκτησή του ήδη από τον φετινό χειμώνα. Οι «Καναρί» θέλουν να διορθώσουν τα λάθη του καλοκαιριού και ελπίζουν να βγουν ξανά από την αγωνιστική κρίση μέσω της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το Ouest-France τονίζει ότι η περίπτωση Καμπελά είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή, καθώς ο πρώην παίκτης της Μονπελιέ φέρεται να έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του στη Ναντ. Θα είναι άραγε ο Καμπελά ένας από τους «σωτήρες» των Καναρινιών;

Η Ναντ βρίσκεται στη 17η και προτελευταία θέση της Ligue 1, με διαφορά τεσσάρων βαθμών από την πρώτη θέση εκτός ζώνης υποβιβασμού. Ο σύλλογος της οικογένειας Κιτά παλεύει για την παραμονή του και μόλις άλλαξε προπονητή για 22η φορά από το 2007, απομακρύνοντας τον Λουίς Κάστρο και αντικαθιστώντας τον με τον Αχμέντ Κανταρί. Ο τελευταίος, πάντως, ξεκίνησε με ήττα 4-1 στην έδρα της Ανζέ».