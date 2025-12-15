Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ: «Να πάρουμε τη νίκη»

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Στόχος του Ολυμπιακού στη «διαβολοβδομάδα» που ξεκινά με Βαλένθια και Βιλερμπάν είναι δύο νίκες, όπως τόνισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» μίλησε στην Media Day του Ολυμπιακού για το ματς με τους Ισπανούς και στάθηκε στην αντίδραση που πρέπει να δείξουν οι Πειραιώτες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για:

Το ματς με τη Βαλένθια: «Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Έχουμε χάσει δύο σερί ματς. Παίζουν πολύ καλά και είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα αυτήν την στιγμή. Παίζουμε στο σπίτι μας και πρέπει να νικήσουμε».

Το κλειδί για τη νίκη: «Θα πρέπει να το πάρουμε προσωπικά σε άμυνα και επίθεση. Το μπάσκετ είναι απλό».

Τη βελτίωση και αν αυτή ξεκίνησε από το Περιστέρι: «Αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε δύο σημαντικά ματς και πρέπει να πάρουμε τη νίκη και αύριο και με τη Βιλερμπάν».

Το αν έχει ευθύνη στην ήττα στη Βαρκελώνη: «Είχαμε μίτινγκ. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα βρούμε τον τρόπο να ανακάμψουμε».