ΑΕΚ: Οριστικά εκτός Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ο Ζίνι – Η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Δεκεμβρίου 2025, 15:19
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οριστικά εκτός Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ο Ζίνι – Η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Ο τραυματισμός του Ζίνι δεν του επέτρεψε να ενισχύσει την Ανγκόλα στο προσεχές Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μαρόκο το διάστημα 12 Δεκεμβρίου – 18 Ιανουαρίου - Τα δεδομένα για τους υπόλοιπους τραυματίες της ΑΕΚ, ενόψει Κραϊόβα.

Την είδηση είχαν δώσει πριν λίγες ημέρες οι συμπατριώτες του 23χρονου επιθετικού, ενώ η επιβεβαίωσε ήρθε από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το 5-0 επί του Παναιτωλικού, σε ερώτηση που του έγινε για τις επιστροφές παικτών ενόψει του αγώνα με την Κραϊόβα, μίλησε για την απουσία του Ζίνι από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά και τους υπόλοιπους τραυματίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ελίασον πήρε λεπτά, ο Κουτέσα θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για 25 λεπτά. Ο Πιερό είναι εκτός, ο Ζίνι δεν γνωρίζουμε, μάλλον δεν θα είναι. Δεν θα πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Μουκουντί ίσως την Πέμπτη ή την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι διαθέσιμος μετά τις γιορτές».



